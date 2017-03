Interview nochmal ansehen: Milky Chance bei ttt – titel, thesen, temperamente

Die Kultursendung ttt – titel, thesen, temperamente hat sich in seiner Sendung vom 19. März 2017 mit dem Phänomen namens Milky Chance beschäftigt. Das Team traf die Band aus Kassel in Berlin, wo sie die neuen Songs ihres Albums "Blossom" in einem kleinen Club vor begeistertem Publikum testeten. Dass Clemens Rehbein und Philipp Dausch in solchen Räumlichkeiten inzwischen eher selten spielen, greift der Betrag ebenfalls auf. Im Interview berichten die beiden Musiker, wie es sich angefühlt hat, aus dem Abitur direkt in den internationalen Pop-Zirkus katapultiert zu werden. Alte und neue Hits sehr ihr im Video ebenfalls. Wer die Sendung verpasst hat, oder einfach nicht genug bekommen kann, gelangt hier zur ARD Mediathek.

Milky Chance Album "Blossom"

