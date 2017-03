"Cocoon" (Video)

Mit dem Musikvideo ihrer aktuellen Single "Cocoon" veröffentlichten Milky Chance Ende vergangenen Jahres ein erstes Ausrufezeichen, das ein Ende ihrer musikalischen Pause markierte. Der Clip zur ersten "Blossom"-Auskopplung hat es in sich: Wir beobachten Menschen, die gemeinsam in einer Kommune leben. Als die Vorräte knapp zu werden drohen, gelangt ein mysteriöses Mädchen zu ihnen, dass die Fähigkeit besitzt, Textilien in Gold zu verwandeln. Was Gier und Habsucht aus der Situation machen, seht ihr oben im Player.

"Cocoon" (Making Of)

"Diese Geschichte steht sinnbildlich für unseren Umgang mit der Natur", verraten Milky Chance im Making Of-Video zum Clip. Gedreht wurde in einem alten Fabrikgebäude in Riga - was die Situation für Clemens Rehbein und Philipp Dausch besonders spannend machte. "Wir haben mit lettischen Schauspielern gedreht und die haben sich natürlich am Set in ihrer Muttersprache unterhalten", erklären sie. "Wir mussten also alles was passiert aus ihrer Mimik und ihrer Gestik herauslesen - das war eine Herausforderung."

"Cocoon" stammt aus dem Album "Blossom"

Dass man auch einen Welthit mit einem Low-Budget-Video erreichen kann, zeigten Milky Chance bereits vor mehreren Jahren mit ihrem inzwischen über 300 Milliarden Mal geklickten "Stolen Dance"-Clip. Dass Bilder aber auch wunderbar den Inhalt eines Songs unterstreichen können, beweist "Cocoon". Im Track geht es um einen Ort, an den wir alle hin und wieder zurückkehren müssen, um uns von den Herausforderungen unseres Lebens zu erholen. Er stammt aus dem zweiten Milky-Chance-Album "Blossom", das überall erhältlich ist.

Milky Chance Album "Blossom"

