Kurz nach dem Release von ihrem Album "Blossom" kündigen Milky Chance ihre "The Blossom Tour 2017" durch Europa an. Auf der Tour im Spätherbst werden die beiden Kasseler Jungs sechs Stopps in Deutschland machen, unter anderem in Berlin und München. Freut euch auf eine mitreißende Live-Show mit tollen neuen Songs und Klassikern wie "Stolen Dance". Die Tickets könnt ihr jetzt vorbestellen.

"The Blossom Tour 2017" Termine:

07.11.2017 Antwerpen, Trix

08.11.2017 London, O2 Forum Kentish Town

09.11.2017 Leeds, Leeds University Stylus

10.11.2017 Glasgow, O2 ABC Glasgow

11.11.2017 Manchester, O2 Ritz Manchester

12.11.2017 Dublin, Vicar Street

19.11.2017 Paris, Elysee Montmartre

20.11.2017 Hamburg, Grosse Freiheit

21.11.2017 Köln, Live Music Hall

22.11.2017 Frankfurt am Main, Batschkapp

23.11.2017 Esch an der Alzette, Rockhal

25.11.2017 Kopenhagen, Vega

26.11.2017 Oslo, Parkteatret

27.11.2017 Stockholm, Berns

29.11.2017 Warschau, Progresja Music Zone

30.11.2017 Berlin, Columbiahalle

03.12.2017 Mailand, Fabrique

05.12.2017 Leipzig, Haus Auensee

06.12.2017 München, Muffathalle