Für das Eröffnungslied "Waiting Around For Love" des Albums "Modern Heart" arbeitete Milow mit dem einem Grammy ausgezeichneten Produzenten und Sänger James Fauntleroy zusammen (Beyonce, Kendrick Lamar). Musiker Fauntleroy zeigte ihm eine andere Arbeitsweise des Songwritings, die Milow beeindruckte und wie folgt erklärt: "Die Atmosphäre in sich aufnehmen, improvisieren, dem eigenen Instinkt folgen und nicht viel darüber nachdenken. Im Wesentlichen heißt das, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es auch gut. Das war wirklich eine ganz andere Art zu arbeiten."

In der Gegenwart leben und die eigenen Träume angehen

Der Track "Waiting Around For Love" ist so ganz anders als alles, was er bisher getan habe. Auf dem Album kommen etliche Male akustische Gitarren zum Einsatz, aber nicht bei diesem Track. Was den Text betrifft, so geht es darum, ganz im Hier und Jetzt zu sein und die Dinge jetzt anzupacken, anstatt einfach zu warten. Milow gefällt diese Botschaft, nicht mit irgendwelchen Entschuldigungen zu kommen, wenn es um die Verfolgung der eigenen Träume geht. Das ist der richtige Ton, um das Album zu eröffnen. Seht hier das Lyric Video zum Mitsingen.

"Waiting Around For Love" ist das nunmehr dritte Lyric Video aus Milows aktuellem Album "Modern Heart". Seht euch auch die Videos "The Fast Lane" und "No No No" in der Lyric-Version an.