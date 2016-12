In seinem letzten Video "No No No" erlebt Milow mit einem haarigen Fusselfreund eine durchzechte Nacht und erfährt am nächsten Morgen einen mordskatermäßigen Blackout. Wer eine weniger "Hangover"-mäßige Party mit Milow erleben will, der hat ab heute die Möglichkeit, Tickets für seine Deutschland-Tournee im April/Mai 2017 zu bestellen. Beginnen wird der charismatische Singer/Songwriter am 26. April in Bremen. Auf seiner Tour durch zehn ausgewählte Städte wird er nicht nur seine Hits wie "Ayo Technology", "You Don't Know" oder "You And Me (In My Pocket)" präsentieren, sondern auch die neuen Songs von seinem sechsten Album "Modern Heart" live auf die Bühne bringen. Seid dabei und erlebt mit Milow unvergessliches Event!

Alle Milow Termine der "Modern Heart Tour 2017" im Überblick:

26.04.2017 Bremen, Aladin Music Hall

28.04.2017 Hamburg, Docks

29.04.2017 Dortmund, FZW Freizeitzentrum West

01.05.2017 Stuttgart, LKA Longhorn

02.05.2017 Nürnberg, Löwensaal

03.05.2017 Mannheim, Capitol Mannheim

05.05.2017 Berlin, Astra Kulturhaus

06.05.2017 Leipzig, Werk 2

07.05.2017 Frankfurt, Batschkapp

08.05.2017 Saarbrücken, Garage Saarbrücken

▶ Milow Tickets hier bestellen