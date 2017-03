Nachdem Milow im April 2016 sein aktuelles Album "Modern Heart" veröffentlichte, folgte ein spannendes Jahr für den gebürtigen Belgier: TV Auftritte, eine Tour durch Europa, Gold für seine Single "Howling at the Moon" in den Niederlanden, Belgien und zum Ende des Jahres 2016 auch in Deutschland.

Milow live im neuen Video und bei Deluxe Music

Auch 2017 wird Milow wieder live unterwegs sein. Wer sich schon mal auf die Tour einstimmen will, der kann sich auf eine exklusive Akustiksession freuen, welche in Kooperation mit dem Musiksender Deluxe Music aufgezeichnet wurde. Zu sehen gibt es diese am 27. Januar um 22:00 Uhr auf Deluxe Music. Oder aber, ihr schaut euch schon jetzt das Live-Video zum Gold-Song "Howling At The Moon" an!