Milow ist nicht nur im Frühling diesen Jahres mit den Songs von seinem aktuellen Album "Modern Heart" unterwegs, sondern bringt uns auch in lauen Sommernächten mit Songs wie "Howling At The Moon" oder "No No No" zum Tanzen und Träumen. An zwei Terminen im Juni und Juli wird der Belgier mit seiner Band unter freiem Himmel auf der Bühne stehen. Wie wärs also mal mit einem verlängerten Wochenende im schönen österreichischen Städtchen Gmunden am Traunsee oder einem Abstecher zum Rosenheimer Sommerfestival mit Milow Open Air Konzertbesuch?

Die Milow Open Air Termine seht ihr hier:

04.06.2017 Gmunden, Rathausplatz

21.07.2017 Rosenheim, Mangfallpark Süd

▶ Milow Open Air Tickets hier kaufen

Alle Milow Termine der "Modern Heart Tour 2017" im Überblick:

26.04.2017 Bremen, Aladin Music Hall

28.04.2017 Hamburg, Docks

29.04.2017 Dortmund, FZW Freizeitzentrum West

01.05.2017 Stuttgart, LKA Longhorn

02.05.2017 Nürnberg, Löwensaal

03.05.2017 Mannheim, Capitol Mannheim

05.05.2017 Berlin, Astra Kulturhaus

06.05.2017 Leipzig, Werk 2

07.05.2017 Frankfurt, Batschkapp

08.05.2017 Saarbrücken, Garage Saarbrücken

▶ Milow Tickets hier bestellen