Mit seinem neuen Musikclip "Lonely One" veröffentlicht Milow heute ein weiteres Video aus dem Album "Modern Heart", das diesmal, nicht wie seine anderen Videos "Howling At The Moon" und "No No No", eine ernste Geschichte zeigt.

Ein heldenhafter Milow zeigt seine Kampfkünste im Video "Lonely One"

In seinem neuen Musikclip "Lonely One" cruist Milow in einem Mustang durch die nächtliche Stadt. Bei einem Tabledance-Club macht er Halt und betritt den Laden. Er beobachtet/sieht eine tanzende Stripperin und scheint parallisiert/hypnotisiert von ihrem Anblick zu sein. Sie erwidert seinen Blick auf gleicher Weise. Als Milow auf sie zugehen will, wird er vom Personal des Strip-Clubs aufgehalten. Milow wehrt sich und liefert sich eine Schlägerei. Am Ende dieser Rauferei liegt er blutbeschmiert vor der Stripperin auf dem Tabledance-Tisch. Sie nimmt ihn in die Arme. Beide schauen sich an, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Das Video endet hier und lässt das Ende somit offen.

Die Hintergrundgeschichte zum Song "Lonely One"

"Das Lied hat diese dunkle, nächtliche Stimmung", so Milow. "Bei 'Lonely One' geht es darum, wie die Technik unser Miteinander beeinflusst. In Zeiten der sozialen Medien ist es gar nicht so einfach, tatsächlich jemanden persönlich zu treffen. Das Lied ist eine Hymne auf zwei einsame Seelen in der Stadt, deren Wege sich vielleicht kreuzen werden. Es ist einer meiner Lieblingssongs von allen Liedern, die ich je geschrieben und aufgenommen habe."