Neue Hörspielabenteuer von Monika Häuschen

Das Warten hat ein Ende! Die Schnirkelschnecke Monika Häuschen liefert euch spannende Geschichten für den Sommer. Die zwei neuen Folgen versprechen brenzlige Abenteuer und eine Reise in vergangene Erdzeiten.

Monika Häuschen trifft auf eine Schildkröte und einen Prachtkäfer

Die Episode "Warum haben Schildkröten keine Zähne?" nimmt die kleinen und großen Hörer mit auf eine spannende Suche ins Erdreich. Monika vermutet im Garten einen Piratenschatz. Voller Eifer macht sich Schorsch auf und gräbt den Boden um. Neben Knöpfen und Kronkorken fördert der Regenwurm einen mysteriösen Knochen zu Tage - ein Dinosaurierknochen? Bei der abenteuerlichen Aktion fühlt sich Schildkröte Noni in ihrer Mittagsruhe gestört. Monika fragt sich: Ist Noni auch ein Saurier?

In "Warum haben Prachtkäfer einen Feuermelder?" hat der Sommer in Monikas Garten Einzug gehalten. Die Sonne brutzelt und eine Abkühlung ist der Schnirkelschnecke und Schorsch sehr willkommen. Graugänserich Günter schlägt deshalb einen Ausflug in den schattenspendenden Wald vor. Zwischen den Bäumen machen die drei Freunde Bekanntschaft mit dem Kiefernprachtkäfer Tütata. Dieser ist in heller Aufregung, denn im Wald habe sich ein Brand entfacht. Als Monika und Schorsch dem Feuer auf den Grund gehen wollen, kommen Sie den Flammen gefährlich nah ...

Die neuen Monika Häuschen-Folgen "47: Warum haben Schildkröten keine Zähne?" und "48: Warum haben Prachtkäfer einen Feuermelder?" sind jetzt im Handel verfügbar.