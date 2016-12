Ihr habt keine Lust dieses Jahr wieder kurz vor knapp Weihnachtsgeschenke zu shoppen, die dann eh nur so mittelcool sind? Dann haben wir einen Vorschlag: Wie wärs mit einem Weihnachtskonzert mit Freunden? Noch nicht überzeugt? Dann sei euch die Information, dass niemand geringeres als Motrip im Dezember drei Weihnachtsshows spielt, nicht länger vorenthalten.

Weihnachten mit Motrip in Aachen

Vergesst Wham! und "Last Christmas"...: Sowohl in seiner Heimatstadt Aachen als auch in Herford und Ravensburg wird der Rapper auf der Bühne stehen, ordentlich für Stimmung sorgen und Songs von seinem aktuellen Album "Mama" zum Besten geben. Wer bei dieser etwas anderen Weihnachtsfeier dabei sein will, sollte sich ranhalten: Normalerweise sind Motrip-Konzerte nämlich ziemlich schnell ausverkauft...

Motrip Weihnachtstour 2016:

16.12. Herford, Schützenhof

17.12. Ravensburg, OberschwabenKlub

18.12. Aachen, Event Center

