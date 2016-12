MoTrip trifft auf Jimek - Rapper trifft auf Komponist. Wie das klingt, zeigen euch die beiden gefeierten Künstler ab jetzt mit einem Vorbote ihres Albums "Mosaik": Seht oben das beeindruckende Live-Video zum Titeltrack ihrer großen Konzerthaus-Kollaboration. Der Deutsch-Libanese und der Pole spielten im September 2016 gemeinsam im Berliner Konzerthaus ein einmaliges Live-Event. Der Song "Mosaik" war ein Teil des Spektakels und wurde extra dafür neu geschrieben.

Das Ergebnis der gefeierten Konzerthaus-Kollaboration veröffentlichen MoTrip und Jimek am 2. Dezember 2016 auf der CD / DVD "Mosaik - MoTrip orchestrated by Jimek". Nach der Ankündigung verging kaum eine Woche bis das Live-Event, begleitet vom Berliner Konzerthausorchester, ausverkauft war – kein Wunder, mit MoTrip und Jimek finden sich zwei Einzelkämpfer zusammen, die gemeinsam mit dem 78-köpfigen Orchester in den Ring stiegen, um etwas Unvergessliches zu erschaffen.

Auf der CD /DVD sind auch Überraschungsgäste wie Haftbefehl, Adel Tawil und Lary zu hören. Ausgewählte Titel beider MoTrip-Alben "Embryo" und "Mama" wurden mit der Lässigkeit zweier Perfektionisten radikal für das große Orchester neu arrangiert und vier neue Titel exklusiv für dieses Konzert geschrieben. All diejenigen, die nicht die Chance hatten dieses Konzerterlebnis live zu genießen, oder die einfach nicht genug bekommen können, haben die Möglichkeit, hier zu bestellen.

Album "Mosaik - MoTrip orchestrated by Jimek"

