Das Live-Erlebnis, das die Besucher der Konzerthaus-Kollaboration "Mosaik - MoTrip orchestrated by Jimek" im September 2016 erleben durften, ist zwar unwiederbringlich; MoTrip-Fans, die ihren Lieblingsrapper in diesem Jahr aber auch ohne Dirigent und Orchester noch einmal live erleben wollen, kommen trotzdem auf ihre Kosten. Der Aachener Musiker spielt in 2016 noch drei Weihnachtskonzerte, für die noch letzte Tickets zu haben sind.

MoTrip live im Dezember 2016:

16. Dezember 2016: Herford, Stadtpark

17. Dezember 2016: Ravensburg, OberschwabenKlub

18. Dezember 2016: Würselen-Aachen, Aachener Event Center

▶ Tickets für MoTrips Konzerte bei Eventim

Im Gepäck hat MoTrip sein zweites Album "Mama", aber auch liebgewonnene Klassiker aus seinem Debüt "Embryo". Noch vor den drei Live-Terminen kurz vor Weihnachten veröffentlicht MoTrip am 2. Dezember 2016 gemeinsam mit dem polnischen Dirigenten Jimek das neue Live-Album "Mosaik". Mit den Videos zu den Tracks "Mosaik", "Embryo" und "Eine Nation" seht ihr schon jetzt, was euch darauf erwartet.

Album "Mosaik - MoTrip orchestrated by Jimek"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei GooglePlay

▶ bei Apple Music