"Mosaik - MoTrip orchestrated by Jimek" (Trailer)

Zwei Genre, zwei Musiker, ein Orchester – auf dem Album "Mosaik" kommt ab jetzt zusammen, was scheinbar nicht zusammen gehört. Im September 2016 wagten Rapper MoTrip und Komponist Jimek in Zusammenarbeit mit dem Konzerthausorchester Berlin ein Experiment, das seines Gleichen sucht: HipHop verschmolzen mit Klassik, dargeboten in einem Tempel der klassischen Musik, dem Berliner Konzerthaus.

"Mosaik"

Nach der Ankündigung, dass der Deutsch-Libanese und der Pole gemeinsame Sache auf der Bühne machen wollen, verging kaum eine Woche bis das einmalige Live-Event ausverkauft war. Kein Wunder, mit MoTrip und Jimek finden sich schließlich zwei Einzelkämpfer zusammen, die gemeinsam mit dem 78-köpfigen Orchester in den Ring stiegen, um etwas Neues, etwas Großes, etwas Unvergessliches zu erschaffen.

"Embryo"

Was passiert also, wenn MoTrip, Jimek, das Konzerthausorchester Berlin sowie die Überraschungsgäste Haftbefehl, Adel Tawil und Lary aufeinandertreffen? Mit den Videos zu "Mosaik", "Embryo" und "Eine Nation" habt ihr schon einen ersten Eindruck erhalten. Zu diesen Liedern gesellen sich in der Tracklist ausgewählte Titel der beiden MoTrip-Alben "Embryo" und "Mama". Sie wurden für das große Orchester neu arrangiert und vier neue Titel exklusiv für dieses Konzert geschrieben.

"Eine Nation"

Und die beiden Protagonisten? Nun, bei MoTrip kommt alles zusammen: präzise Reimkunst, einzigartiger Flow, markanter Stimmeinsatz, ungeheure Präsenz, enormer Tiefgang und sein Gespür für die richtigen Beats. Jimek ist seit frühester Kindheit mit klassischer Musik vertraut. Diese Welt ist sein Zuhause, die Musik von heute seine Leidenschaft. Mit dem Album "Mosaik" trägt er beidem Rechnung.

Album "Mosaik - MoTrip orchestrated by Jimek"

