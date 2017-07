Hoch die Tassen! Mr. Hurley & Die Pulveraffen haben das Video zu ihrer Single "Achtung, Fertig, Prost" veröffentlicht. Damit liefern sie nach dem Titeltrack bereits den zweiten Vorgeschmack auf ihr Album "Tortuga", das am 25. August 2017 erscheint. "AlleMann, legt an, hebt die Becher, hebt sie hoch, AlleMann, legt an, Achtung, Fertig, Prost!", heißt es im mitreißenden Song. Passend dazu sehen wir die Seeräubermannschaft im Clip in einer Kneipe. Im Text des Gassenhauers erklären sie kurzerhand den Barmann zu ihrem neuen Kapitän. Wie die Geschichte ausgeht, wenn die Rechnung irgendwann auf dem Tisch landet, seht ihr oben.

"Tortuga" vorbestellen und zwei Songs direkt runterladen

Das vierte Album von Mr. Hurley & Die Pulveraffen ist bereits vorbestellbar. Wenn ihr euch für die digitale Version von "Tortuga" entscheidet, erhaltet ihr die beiden Vorabsongs "Tortuga" und "Achtung, Fertig, Prost" zum direkten Download. Der Preis hierfür wird euch beim späteren Albumkauf angerechnet. Wer nun erwartet, dass ein solcher Hit doch live eine sensationelle Erfahrung sein muss, liegt richtig. Überzeugen könnt ihr euch davon mit der "Achtung, Fertig, Prost"-Live-Version aufgenommen beim Rockharz Festival. Wem das noch nicht reicht, sollte sich hier alle anstehenden Konzert-Termine ansehen.

Mr. Hurley & Die Pulveraffen Album "Tortuga"

