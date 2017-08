Neues von Mr. Hurley & die Pulveraffen: Wie viele Vergleiche fallen euch ein, um den Zustand des Betrunkenseins zu umschreiben? Unsere liebste Piratentruppe legt schon mal vor: "Ich bin blau wie das Meer, voll wie unser Laderaum, breit so wie die Ärsche von den Weibern auf Tortuga", heißt es im Refrain ihrer Single "Blau wie das Meer". Und weiter: "Geladen wie ein Bordgeschütz und dichter als der Nebel von Capoor." Bebildert seht ihr das ganze oben im offiziellen Musikvideo zum Song, in dem die Truppe auch mit ihren Live-Qualitäten überzeugt. Nach dem Titeltrack und dem schmissigen "Achtung, Fertig, Prost" gibt's damit bereits den dritten Vorgeschmack auf "Tortuga", das am 25. August 2017 erscheint. Das vierte Album von Mr. Hurley & Die Pulveraffen könnt ihr vorbestellen und wenn ihr euch für die digitale Version entscheidet, erhaltet ihr die drei Vorabsongs zum direkten Download. Der Preis hierfür wird euch beim späteren Albumkauf angerechnet.

Mr. Hurley & Die Pulveraffen Album "Tortuga"

