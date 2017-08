Mr. Hurley & Die Pulveraffen sorgen für frische Folk-Klänge aus dem "karibischen Osnabrück": Auf "Tortuga" präsentieren sie 18 musikalische Seemannsgeschichten, von denen ihr euch mit "Achtung, Fertig, Prost", "Blau wie das Meer" und dem Titeltrack "Tortuga" bereits mit dreien vertraut machen konntet. Aber was steckt eigentlich hinter dieser spannenden Seeräuberband?

Von der Lightning auf die großen Bühnen

Die Geschichte geht so: Auf dem legendären Piratenschiff Lightning segelt unter der Flagge des nicht minder legendären Captain Blake eine furchtlose und verwegene Mannschaft abenteuerlustiger Seeräuber. Am abenteuerlustigsten ist allerdings sicherlich die Kanonier-Crew um Mr. Hurley (Gitarre, Mandoline, Gesang): Zu ihnen zählen Buckteeth Bannock (Akkordeon, Flöten, Gesang), der einäugige Morgan (Schlagwerk, Percussion, Gesang), Pegleg Peggy (Holzbeingeschwinge, Merchandising), BLÄCKBÖRT (Deckhand) und SPILLE (Ton-Maat).

Musikalische Kanoniere auf Landgang

Von deren eskalativen Eskapaden hatte der Captain 2009 erstmals genug und schickte sie auf Landgang, um sich dort abzureagieren. Da sie als Kanoniere aber gewohnt waren, viel Lärm zu machen, führten sie diese Gewohnheit an Land fort und entern nun die Bühnen und Kneipen an Land – wobei sie ihre Instrumente genauso verheerend zum Einsatzbringen wir ihre Kanonen auf See.

"Tortuga": Das erwartet euch auf den Album von Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Mit "Tortuga" veröffentlichen Mr. Hurley & Die Pulveraffen ihr viertes Studio-Album - Selbstironie und Wortwitz inklusive. Das etwas andere Liebeslied "Ich Kanone Dich nicht leben" ist darauf ebenso zu finden, wie der Titeltrack in dem sie die Insel selbst zu einer Mischung aus fürsorglicher Mutter und versöhnlichem Beichtvater deklarieren. Die erste Single-Auskopplung "Achtung, Fertig, Prost!" ernennt den Schankwirt kurzerhand zum neuen Kapitän, während es in "Der Haifisch" und "Wär ich Gouverneur" zwischen den Zeilen sehr charmant gesellschaftskritisch wird. Hier könnt ihr bestellen:

