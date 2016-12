Mumford & Sons bieten Live-Erlebnisse, die man kaum in Worte fassen kann - dafür aber umso besser in Bilder. Mit ihrem neuen Konzert-Film Dust And Thunder gelingt der britischen Band eine grandiose Momentaufnahme ihres Gigs in Pretoria. "Das war eine der aufregendsten Shows, die wir während der Wilder Minds-Tour gespielt haben", verraten die vier Musiker, die damit erstmalig in Südafrika gastierten und dort von 50.000 Fans empfangen wurden. Der Film beinhaltet passend dazu Material, das Mumford & Sons während ihres Aufenthaltes in Johannesburg mit den Musikern Baaba Maal, Mamadou Sarr, The Very Best und Beatenberg aufnahmen.

"Dust and Thunder" in ausgewählten Kinos zu sehen

Der spektakuläre Konzert-Film, für den sich Mumford & Sons die Unterstützung des gefeierten britischen Regisseurs Dick Carruthers sichern konnten, wird am 17. November 2016 in einigen ausgewählten deutschen Kinos gezeigt. In Bremen, Essen, Hannover, Hamburg und München gibt es den besonderen Film zu bestaunen. Viele weitere Infos zu den Vorstellungen gibt es hier.

Mumford & Sons EP "Johannesburg"

