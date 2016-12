Mumford & Sons tourten mit ihrem "Wilder Minds"-Album durch die Welt. Einen der größten Live-Auftritte lieferten die Vier aus London im südafrikanischen Pretoria. Das Spektakel "Mumford & Sons- Live from South Africa: Dust and Thunder" wird am 3. Februar 2016 auf DVD veröffentlicht, ab sofort kann sie bestellt werden. Die hinreißenden Aufnahmen im wilden Outback passen nicht nur perfekt zum Album-Titel, sondern veranlassen uns zu einem passenden Gewinnspiel. Wir verlosen fünf Exemplare der "Johannesburg"-EP.

Die Live-Aufnahmen aus Pretoria und ein Blick hinter die Kulissen

Die Live-DVD von Mumford & Sons liefert nicht nur wunderschöne Momentaufnahmen des Auftrittes, sondern auch Material, das die Indie-Herren im afrikanischen Johannesburg aufnahmen. Regisseur Dick Carruthers besticht mit dem Mix hinreißender Bilder. Bis die DVD ab dem 3. Februar 2016 in eurem Player heiß laufen kann, gibt es die Chance eine von fünf "Johannesburg"-EPs zu gewinnen - eine fünf Track starke Platte mit den Gästen Baaba Maal, The Very Best und Beatenberg. Viel Erfolg!

