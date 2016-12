"Live From South Africa: Dust And Thunder" Trailer

Geniale Aufnahmen, grandiose Musik: Mit ihrer Live-DVD "Live From South Africa: Dust And Thunder" nehmen uns Mumford & Sons mit auf eine ganz besondere Reise. Der Konzertfilm, für den sich Regisseur Dick Carruthers verantwortlich zeichnet, begleitet die britische Band zu ihrem ersten Auftritt ins südafrikanische Pretoria. Vor 50.000 Fans spielte die Gruppe Hits wie "Babel" und "I Will Wait" und hat die unglaubliche Stimmung mit dem Film festgehalten. Dieser ist ab dem 3. Februar 2017 im Handel erhältlich. In folgenden Formaten kommt "Dust and Thunder" auf den Markt:

- DVD

- Blu-Ray

- Gentlemen Of The Road-Deluxe Version inklusive Bonus-CD

"Mumford and Sons - Live in South Africa: Dust and Thunder" vorbestellen

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Amazon