Ein warmer Sommerabend in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria. 50.000 Fans, die im Amphiteatre die Hits von Marcus Mumford & Co. glückselig mitsingen und eine Band, die auf der Bühne alles gibt: Mit "Live From South Africa: Dust And Thunder" präsentieren uns die Folk-Helden von Mumford & Sons eine Live-DVD / BluRay, mit der ihr euch das unvergessliche Konzert ab sofort direkt nach Hause holen könnt.

"Live From South Africa: Dust And Thunder" Trailer 1

Das sagen Mumford & Sons über "Live From South Africa: Dust And Thunder"

"Das war eine der aufregendsten Shows, die wir auf der Wilder Mind Tour gespielt haben. Kurz zuvor waren wir in Johannesburg im Studio mit Baaba Mal, The Very Best und Beatenberg. Wir konnten gar nicht anders, als sie alle auf die Bühne zu holen und die Songs zu spielen, die wir gerade gemeinsam für unsere EP 'Johannesburg' geschrieben hatten. Es war außerdem das erste Mal für uns in Südafrika und wir haben nie zuvor solch eine warmherzige Begrüßung erlebt. Es war eine Reise, die uns als Band vorwärts gebracht hat - befeuert von der Euphorie und der Verbindung multikultureller Communities und Musiker", verriet die Band dem NME.

"Live From South Africa: Dust And Thunder" Trailer 2

Ein Konzertfilm von Regisseur Dick Carruthers

Wenn Musikvideo-Regisseur Dick Carruthers seine Finger im Spiel hat, kann das Ergebnis nur gut werden. Bekannt für seine Zusammenarbeit mit Legenden wie Led Zeppelin und Oasis, hat er einen Konzertfilm geschaffen, der nicht intimer hätte sein können. In den Folgenden Ausführungen ist "Live From South Africa: Dust And Thunder" ab sofort erhältlich:

DVD

Blu-Ray

Gentlemen Of The Road-Deluxe Version inklusive Bonus-CD

