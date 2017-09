Bunter, schriller, lauter: So dürfen die Besucher des Lollapalooza-Festivals 2017 mit ihren Lieblingsbands feiern. Am 9. und 10. September 2017 werden unter anderem Mumford & Sons, Michael Kiwanuka, Kungs, Alex Vargas und London Grammar auf der Trabennbahn Hoppegarten bei Berlin für ordentlich Zunder sorgen. Das Festival trumpft mit zwei Mainstages, vielen kleineren Bühnen und insgesamt 45 Acts auf. Musikgroupies treffen Mode-Fanatiker: Ein weiteres Motto des in Chicago erfundenen Zwei-Tages-Events, dass 2017 zum dritten Mal in Deutschland stattfindet. Ob vor Ort oder zu Hause: Mit unserem Gewinnspiel seid ihr bestens ausgestattet.

Mumford & Sons Auftritt am Lollapalooza im TV

Wer es von euch nicht auf das Festival geschafft hat, der kann sich den großartigen Auftritt der Headliner Mumford & Sons gemütlich von der Couch zuhause ansehen. Am 14. Oktober 2017 wird die Aufzeichnung der Performance um 23.15 Uhr auf ARTE ausgestrahlt.

Passend zum Lollapalooza-Festival: Staubt Gewinne von Mumford & Sons oder Michael Kiwanuka ab

Damit auch für euch die Festival-Saison 2017 gebührend ausklingt, haben wir besondere Geschenke von Mumford & Sons und Michael Kiwanuka für euch. Das CD-Album "Mumford & Sons. Live From South Africa: Dust And Thunder", eine BluRay des Konzertfilms zum Album sowie die Live-BluRay der Dokumentation "The Road To Red Rocks" gibt es von Mumford & Sons - diese treten übringens am Samstag um 20:30 Uhr auf. Für britischen Soul sorgt ebenfalls am Samstag um 19:30 Uhr Michael Kiwanuka: Er signierte uns bei seinem letzten Besuch drei Poster, die ihr ebenfalls gewinnen könnt. Sagt uns einfach den Künstler, dessen Gewinn ihr bevorzugt und wir ziehen mit etwas Glück euren Namen aus dem Lostopf. Wir wünschen euch viel Glück. Teilnahmeschluss ist der 18. September 2017.

