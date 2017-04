Der britische Musikproduzent und Songwriter Mura Masa kündigt sein selbstbetiteltes Debütalbum an und dieses hat es in sich. Auf seiner Platte sind jede Menge hochkarätige Gäste - wie A$AP Rocky und Charli XCX - zu finden. Erscheinen wird "Mura Masa" am 14. Juli 2017, wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, könnt ihr es bereits ab dem 26. April 2017 vorbestellen.

Großes Staraufgebot: Mura Masa versammelt Stars auf seinem Debüt-Album

Der Brite bringt unter anderem Gorillaz-Chef und Blur-Frontmann Damon Albarn, Jamie Lidell, sowie die Sängerin Charli XCX an den Start. Daneben finden sich bekannte Rapper auf der Setlist. So werden sowohl Desiigner als auch A$AP Rocky auf der Platte zu hören sein. Mit letzterem veröffentlichte der Brite bereits ein offizielles Musikvideo zum Song "Love$ick", welches eine Wiederauferstehung des Larry Clarks' Kultfilm Kids sein könnte - nur in der 2017er Version. Der Clip enthält alles, was unsere Generation ausmacht – und die ist nun mal schnelllebig.

Erste Vorboten: "1 Night feat. Charli XCX", "Love$ick feat. A$AP Rocky" und "What If I Go? feat. Bonzai"

Benannt nach dem japanischen Schwertschmiedemeister Muramasa, möchte Alex Crossnan, der hinter dem Künstlernamen steckt, laut eigener Aussage "messerscharfe Tracks" abliefern. Er veröffentliche bereits drei Hits aus seinem Debüt und die dazugehörigen Videos. Darunter auch der Song "1 Night" mit der britischen Singer- und Songwriterin Charli XCX, welcher bereits die 10 Millionen Streams-Grenze geknackt hat.

Mura Masa kommt nach Deutschland

Dass Mura Masa auch live on Stage absolut sehenswert ist, konnten die deutschen Fans letztes Jahr bei seinen Auftritten in Berlin, Köln und Hamburg erfahren. 2017 wird der 21-jährige Künstler der Menge auf dem Puls Open Air 2017, welches von 8.- bis 10- Juni 207 in Bayern stattfindet, einheizen.

