Dass der britische Musikproduzent und Songwriter Mura Masa ein neues Album veröffentlicht, haben wir euch bereits berichten dürfen. Nun verraten wir euch außerdem, wann ihr "Mura Masa", das am 14. Juli 2017 erscheint, live in Deutschland hören könnt. Dass der Musiker weiß, wie man ein Publikum begeistert, konntet ihr im vergangenen Jahr bereits bei seinen Auftritten in Berlin, Köln und Hamburg erfahren. In 2017 kommt Mura Masa nun zum Puls Open Air, zum MS Dockville und gibt außerdem eine eigene Headliner-Show in Berlin. Hier seht ihr alle Termine in der Übersicht:

8. bis 10. Juni 2017: Puls Open Air, Schloss Kaltenberg

18. bis 20. August 2017: MS Dockville, Hamburg

30. Oktober 2017: Huxley's Neue Welt, Berlin

Mura Masa Album "Mura Masa"

▶ bei Google Play

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music