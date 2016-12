Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Das bedeutet vor allem eines: Weihnachten. Passend zur festlichen Stimmung präsentiert uns Neil Diamond sein neues Album "Acoustic Christmas", das ab sofort überall erhältlich ist. Auf seinem neuen Werk hat sich Neil Diamond Weihnachts-Klassikern gewidmet und präsentiert diese im neuen Gewand. Lieder wie "Silent Night" und "Go Tell It On The Mountain" finden sich auf dem Album wieder, das vor allem durch ruhige Töne besticht.

Christmas Medley (Video)

"Acoustic Christmas" - ein ganz besonderer Sound

Neben den zeitlosen Klassikern hat Folkrock-Legende Neil Diamond für "Acoustic Christmas" auch eigene Songs ausgewählt, wie beispielsweise "Christmas Prayers". Don Was, einer der Produzenten der Platte, erklärt: "Es passiert etwas ganz Besonderes, wenn man Neils Stimme mit ein paar Akustik-Gitarren kombiniert. Sein lebhafter Gesang, die vielen Nuancen - das schafft eine sehr intime Erfahrung. Es war einfach wunderbar, diese Platte aufzunehmen und man kann die gute Stimmung auf jedem Song hören." Definitiv ein Album, mit dem Weihnachten noch festlicher wird.

Acoustic Christmas (Trailer)

Folgende Songs befinden sich auf "Acoustic Christmas"

1. O Holy Night

2. Do You Hear What I Hear

3. Christmas Prayers

4. Hark The Herald Angels Sing

5. Mary's Boy Child

6. We Three Kings

7. Silent Night

8. Go Tell It On The Mountain

9. Children Go Where I Send Thee

10. Christmas In Killarney

11. #1 Record For Christmas

12. The Christmas Medley

Acoustic Christmas - Cover

Neil Diamond Album "Acoustic Christmas"

