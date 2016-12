Weihnachten rückt näher und du suchst noch nach Geschenken? Wir hätten hier ein paar Tipps für Eltern und Großeltern. Mit etwas Glück kannst Du die Alben bei uns auch gewinnen - für Dich oder den Beschenkten.

Geschenk-Tipps für Deine Mutter / Deine Tante

Bon Jovi – This House Is Not For Sale

Jon Bon Jovi ist der König der Herzen. Genau so einen kann Deine Mutter zu Weihnachten sicher gut gebrauchen. Seine Stimme wird sie im Weihnachts-Stress runterbringen - und wenn auch das nichts hilft, rockt doch gemeinsam eine Runde zu den Songs auf "This House Is Not For Sale".

Bon Jovi - This House Is Not For Sale (Video)

Emeli Sandé – Long Live The Angels

Emeli Sandé könnte euer Weihnachts-Engel werden: Sanfte Songs mit überirdischer Stimme gesungen. "Long Live The Angels": eine Platte, die noch lange nachhallt – und damit das perfekte Geschenk.

Emeli Sandé - Hurts (Video)

Sarah Connor – Muttersprache (live)

Sarah Connor live. Mit allen neuen und alten Hits. Deine Tante stand schon auf "From Sarah With Love" und singt bei "Wie schön du Bist" immer noch mit? Dann ist "Muttersprache (Live)" - unter anderem mit dem Henning Wehland-Duett "Bonnie & Clyde" genau das Richtige für sie.

Sarah Connor - Wie schön Du bist (Video)

Geschenk-Tipps für Deinen Vater / Deinen Onkel

Metallica – Hardwired…To Self-Destruct

Rock'n'Roll will never die. Mit "Hardwired…To Self-Destruct" haben Metallica ihr bestes Album seit Jahren geschaffen. Fans bekommen am besten die Deluxe-Version mit drei CDs.

Metallica - Moth Into Flame (Video)





Herbert Grönemeyer – Alles

Dein Vater verehrt Herbert Grönemeyer, seine Sammlung weist aber große Löcher auf? Dem kann Abhilfe geschaffen werden: Denn die Box "Alles" vereint – wie der Name schon sagt – wirklich alle Musik, die Grönemeyer je veröffentlicht hat.

Herbert Grönemeyer - Alles (Trailer)





Sting – 57th & 9th

Endlich wieder Rock von Sting. Mit "57th & 9th" kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und beglückt alle, die ihn schon bei The Police verehrt haben.

Sting - I Can't Stop Thinking About You (Video)

Geschenk-Tipps für Deine Oma



Norah Jones – Day Breaks

Das perfekte Weihnachts-Album ohne Weihnachts-Lieder: Norah Jones verbreitet mit ihren funkelnden Songs auf "Day Breaks" festliche Stimmung, die für eine sehr entspannte Atmosphäre sorgen.

Norah Jones - Carry On (Video)

V.A. – Schlager 2016

Was würde Deiner Oma ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn nicht die Schlager-Hits des Jahres? Gespickt mit Songs von Maite Kelly, Andrea Berg, Beatrice Egli, Jürgen Drews, Michelle und vielen mehr sorgt dieses Album für gute Laune.

Schlager 2016 - Die Hits des Jahres (Trailer)



Geschenk-Tipps für Deinen Opa

The Rolling Stones – Blue & Lonesome

The Rolling Stones kehren zurück zu ihren Wurzeln, interpretieren die Songs von Blues-Legenden. Das erste Studio-Album der Band seit elf Jahren - Blue & Lonesome" überzeugt alte und junge Fans auf ganzer Linie.

The Rolling Stones - Ride 'Em On Down (Video)

Gregory Porter – Live In Berlin

Ein Gregory Porter-Album ist natürlich eins, auf dem man Musik für alle findet. Doch bei Opa sind wir uns sicher, dass er die Muße hat, die Live-DVD aus der Berliner Philharmonie immer wieder anzuschauen und in sein Herz zu schließen.

Gregory Porter - Hey Laura Live (Video)

Anna Netrebko - Verismo

Die größte Sopranistin unserer Zeit gewährt einen Einblick in die die atemberaubende Welt des "Verismo". Anna Netrebko singt Werke von Puccini, Cilea , Catalani und Giordano.

Anna Netrebko - Verismo (Trailer)

Das Geschenk für alle



Various Artists – Ein Wintermärchen

Zeitlos schöne Weihnachtsklassiker - mal ganz anders: 18 traditionelle deutsche Weihnachtslieder wurden für "Ein Wintermärchen" musikalisch entstaubt und verzaubern nun mit märchenhaften Klängen. Frohe Weihnachten!

Ein Wintermärchen (Trailer)