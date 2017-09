Musik regiert das Land: Hört ihr, was ihr wählt? Findet es heraus mit Musikratie - der Musikapp zur Bundestagswahl. Probiert es aus und gewinnt fünf Vinyls eurer Wahl - lediglich Limited Editions und Box-Sets sind ausgeschlossen. Gebt eure Lieblingsbands in das Suchfeld ein und erfahrt, welche Partei-Neigung Menschen mit einem ähnlichen Musikgeschmack haben. Am Ende wartet sogar noch eine personalisierte Playlist auf euch. Um zu gewinnen, teilt anschließend euer Ergebnis mit dem Hashtag #Musikratie auf Facebook. Der Gewinner wird am 25. September 2017 über Facebook benachrichtigt. Viel Glück!

