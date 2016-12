In seinem neuen Video zum Song "Famous" zeigt The Wanted-Star Nathan Sykes seine romantische Seite: Am Filmset verliebt er sich in seine Schauspiel-Kollegin. Die macht ihm die Sache aber nicht so einfach wie gedacht. Dazu präsentiert der 23-Jährige eine gefühlvolle Ballade mit eingängigem Refrain, wunderschönem Gitarren-Sound und ganz viel Emotion. "'Famous ist ein Song, der von einer Person inspiriert wurde, der ich sehr nahe stand. Als wir dann mit der Band eine Pause eingelegt haben, hat diese Person auf einmal aufgehört mit mir zu reden", verrät der talentierte Sänger über die Story hinter dem Track.

"Famous" liefert einen Einblick in das neue Album "Unfinished Business"

Für den 11. November 2016 hat Nathan Sykes sein erstes Solo-Album mit dem Titel "Unfinished Business" angekündigt. Vergangenes Jahr konnten wir daraus bereits die Single "Kiss Me Quick" hören, anschließend folgte "Over And Over Again" mit Ariana Grande. Jetzt gibt der Brite mit "Famous" einen weiteren Einblick in die zwölf Tracks starke Platte und zeigt damit außerdem die musikalische Vielfalt auf "Unfinished Business". "Das Album hat definitiv eine soulige Seite und ist vom Blues inspiriert", verrät Nathan bereits.

Unfinished Business Cover

Nathan Sykes Album "Unfinished Business"

