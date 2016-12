Nathan Sykes wandelt auf Solopfaden: Der The Wanted-Star veröffentlicht mit "Unfinished Business" sein erstes Solo-Album und liefert damit ein starkes Debüt ab. Fast zwei Jahre hat der 23-jährige Brite an der Platte gearbeitet und zeigt darauf insgesamt zwölf Songs - beziehungsweise 16 Songs auf der Deluxe-Edition.

Kiss Me Quick (Video)

Dazu gehören Tracks wie die Debüt-Single "Kiss Me Quick" sowie der Track "Over And Over Again", für den sich Nathan Sykes Unterstützung von Ariana Grande holte. Mit seiner Mischung aus R'n'B und Pop zeigt der Sänger, der mit The Wanted bereits Millionen von Platten verkaufen konnte, seine gesamte musikalische Bandbreite.

Famous (Video)

Zwischen Großbritannien und den USA

Für "Unfinished Business" hat sich Nathan Sykes auf eine Reise begeben: Sowohl in seiner Heimat Großbritannien als auch in den USA entstand die neue Platte, für die er mit Größen wie Babyface, Diane Warren und Harmony Samuels im Studio arbeitete. "Während des Arbeitsprozesses habe ich gelernt, wer ich als Künstler eigentlich bin", verrät Nathan Sykes über die Entstehung des Albums.

Die Tracklist der Deluxe-Version gibt es hier zu sehen:

01. Good Things Come To Those Who Wait

02. Kiss Me Quick

03. Money

04. Freedom

05. Twist

06. I Can’t Be Mad

07. There’s Only One Of You

08. Famous

09. Give It Up feat. G-Eazy

10. More Than You’ll Ever Know

11. Over And Over Again

12. I’ll Remember You

13. Tears In The Rain

14. Over And Over Again feat. Ariana Grande

15. Taken

16. Burn Me Down

Cover

Nathan Sykes Album "Unfinished Business"

