Mit dem Sommer-Song "Should've Been Me feat. Kyla & Popcaan" sorgt Naughty Boy jetzt auch bei winterlichen Temperaturen für warme Gefühle. Zu Gast im Studio des britischen Senders BBC Radio 1 hat der Songwriter, Produzent und Rapper mit Sängerin Kyla eine Live-Performance zum Besten gegeben. Mit vier Background-Sängern und dem Lächeln der hübschen Kyla zeigt Naughty Boy in der BBC Radio 1 Live Lounge wie gut die Pop-Dancehall-Hymne mit Schlagzeug und Gitarre funktioniert. Schaut mal rein.

