Dass Schweden scheinbar vor Kreativität strotzt, bemerkt man nicht zum ersten Mal. Nun treten wir einen neuen Beweis an: Das Kollektiv um Neiked ist ein Haufen kreativer Menschen der auf verschiedensten Gebieten arbeitet. Es gibt Sänger, Texter, Komponisten, Musiker, Maler, digitale Genies und Modedesigner. Man weiß nicht, wer oder wie viele es sind, aber ihre Vision ist es die Kreativität zu teilen und auf einer Reihe von kommenden Projekten zusammen zu arbeiten.

Sängerin Dyo liefert die Vocals für Neikeds "Sexual"

So auch bei ihrer aktuellen Single "Sexual", für die sich Neiked die in London beheimatete Sängerin Dyo schnappten. Dyo, auch bekannt unter ihrem früheren Künstlernamen MS D konnte in UK bereits zwei Nummer-eins-Hits mit den Rappern Chipmunk und Whiley verbuchen. Auch für den gemeinsamen Song mit Neiked stehen die Chancen gut: In Neikeds Heimatland Schweden ist "Sexual" bereits auf Platz 14 der Viral Charts und auf Platz 30 in den Top 50 von Spotify. Kein Wunder: Der eingängliche Dancehit und die verträumt sinnlichen Vocals von Dyo harmonieren perfekt und machen "Sexual", das mit einem verrückt-coolen Lyric Video voller Regenbögen, Dinosaurier und Comic-Liebesszenen punktet, zum richtigen Song für viiiiel zu lang(weilig)e Winternächte...



Neiked Single "Sexual"

