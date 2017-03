Eingängige Hook, frischer Sound: So präsentiert sich der schwedische Musiker und Produzent Nevada in seiner Debüt-Single "The Mack", die Vorfreude auf den Sommer weckt. Unterstützung gibt es sowohl von Fetty Wap als auch von Mark Morrison, der 1996 mit "Return Of The Mack" die Vorlage für den Nevada-Hit lieferte. Mit seiner Mischung aus Dancehall, Elektro, House, Hiphop und Trap präsentiert Nevada einen ganz eigenen Sound. Über sein starkes Debüt verrät er: "Mit zwei solchen Legenden zusammen zu arbeiten, war ein unglaublicher Start für mich und ich weiß, dass da noch viel mehr kommen wird."

Nevada-Single "The Mack"

