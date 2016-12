Mit seiner Band One Direction konnte Niall Horan bereits eine unfassbare Erfolgsgeschichte schreiben. Jetzt begibt sich der 23-jährige Ire auch auf Solopfade und veröffentlicht seinen ersten eigenen Song. Melancholisch, eingängig und sehr intim: "This Town" überzeugt allein durch Nialls wunderschöne Stimme und die Akustik-Gitarre. Der talentierte Sänger präsentiert sich mit seinem Track extrem gereift und wagt sich an neue musikalische Herausforderungen. Aufgenommen wurde die 1 Mic 1 Take-Version in den kalifornischen Capitol Studios.

Grandioser Chart-Einstieg

Die Resonanz auf "This Town" könnte für Niall Horan nicht besser ausfallen: In insgesamt 46 Ländern stieg der Track direkt auf Platz eins in den iTunes-Charts ein und sorgte für riesige Begeisterung bei seinen Fans. Das Ende von One Direction bedeutet sein Solo-Debüt aber nicht. Für Niall steht fest: "Ich habe dieser Band so viel zu verdanken, mein Leben wäre ohne sie nicht das gleiche".

Niall Horan Single "This Town"

