Eine große Ehre: One Direction-Mitglied Niall Horan hat seinen ersten Solo-Song "This Town" im berühmten Capitol Records-Studio in Hollywood aufgenommen. Im Making Of zum 1 Mic 1 Take-Video verrät der Ire, wie es sich anfühlt, auf den Spuren der Beatles und Frank Sinatra zu wandeln. "Es war unglaublich", so Niall. "Wir durften sogar Franks altes Mikrofon benutzen". Unterstützung für die Aufnahmen zu "This Town" erhielt der talentierte Sänger von Produzent Don Was, der für seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Bob Dylan und The Rolling Stones bekannt ist. "Ihn jetzt zu treffen und mit ihm zu arbeiten, aber auch, dass er mit mir arbeiten wollte, war großartig."

This Town (1 Mic 1 Take)

Niall Horan Single "This Town"

