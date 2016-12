Mit "This Town" hat sich One Direction-Mitglied Niall Horan erstmals auf Solopfade begeben und eine starke Single abgeliefert. Diese performte der Ire jetzt in der Tonight Show starring Jimmy Fallon und lieferte dort einen emotionalen Auftritt ab. Unterstützt von Gitarre, Klavier und Schlagzeug zeigte der Sänger seinen Song als Akustik-Version.

"This Town" fünf Mal geremixt

Das ist aber noch lange nicht alles: Fünf Produzenten haben sich der Hit-Single nun angekommen und präsentieren fünf Remixe von "This Town". Tiësto, Cheat Codes, Goldhouse, Cabo San und Nikö Blank fügen dem Track jeweils ihre eigene Handschrift hinzu - und das kann sich hören lassen.

Niall Horan Single "This Town"

