Den Kick-Off gab Niall Horan seiner Solo-Karriere mit dem Song "This Town". Nun legt er nach und beschert euch einen neuen, gefühlvollen Hit: Ab sofort bekommt ihr "Slow Hands" im Stream und als Download. Seine Solokarriere startete großartig: Fans streamten "This Town" so oft, dass er es in mehreren Ländern direkt in die Top Ten der Spotify-Charts schaffte. Außerdem bescherten sie ihm den People's Choice Award in der Kategorie "Favorite Breakout Artist". Bei den American Music Awards tat er sch mit Shawn Mendes zu einem ganz besonderen Duett zusammen.

Niall Horan Single "Slow Hands"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music