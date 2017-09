Was für ein Geburtstag: Niall Horan veröffentlicht seine Single "Too Much To Ask" und damit nach "This Town" und "Slow Hands" die bereits dritte Single-Auskopplung seines nun offiziell angekündigten Debüt-Albums "Flicker", das am 20. Oktober 2017 erscheinen soll. Diese beiden freudigen Botschaften überbrachte das ehemalige One Direction-Mitglied über seine Social Media Profile – als Dankeschön für seine Fans, die Niall so eifrig zum 24. Geburtstag am 13. September gratulierten.

"Sehr besonders" und "einer seiner Favoriten" auf dem Album

Horan bezeichnet die Single auf Twitter als "sehr besonders" für ihn: "Ich habe so lange darauf gewartet, dass ihr sie hören könnt. Ich hoffe, sie gefällt euch. Der Song ist für mich etwas ganz besonderes und ich hoffe, ihr mögt ihn." Und ja, das tun wir. Zu den ruhigen Klaviertönen singt Niall mit seiner zarten Stimme über die Liebe und bringt damit die Herzen vieler Mädels und Jungs zum Schmelzen.

Niall Horan Single "Too Much To Ask"

