Bourbon Street, New Orleans: Nick Jonas ist in bester Feierlaune und hat seine Jungs am Start, um die Nacht zum Tage zu machen. Im berühmten französischen Viertel der Stadt, die als "Wiege des Jazz" gilt, erwarten den talentierten Sänger allerdings ganz schön verrückte Bilder: Farben und Formen verschwimmen, abgefahrene Animationen vermischen sich mit realen Bildern. Dazu bleibt der eingängige Refrain von "Voodoo" im Ohr hängen und sorgt für gute Laune. Der Track stammt aus Nicks Solo-Album "Last Year Was Complicated", das der 24-Jährige im Juni 2016 veröffentlichte.

Nick Jonas Album "Last Year Was Complicated"

