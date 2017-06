Nick Jonas veröffentlicht mit seiner Single "Remember I Told You" ein Gemeinschaftswerk. Mit der britischen Sängerin Anne-Marie, House-Star Mike Posner und den Grammy-nominierten Hit-Produzenten The Monsters and the Strangerz tüftelte er an einem Song, der in die Beine und ins Herz geht. Denn das tanzbare Stück ist eine selbstkritische Liebes-Nummer.

Während Nick Jonas sich an eine zerbrochene Liebe richtet und ihr im Chorus erklärt, wie sehr sie ihn noch immer interessiere, antwortet die britische Sängerin Anne-Marie in der zweiten Strophe, dass der Mann, den sie einst liebte, weitergezogen sei. "I Took A Pill In Ibiza"-Hitmaker Mike Posner findet weniger liebesgetränkte Worte als die beiden und erklärt in der Bridge, dass es auch ein Ausdruck von Hass sein kann, wenn man sich noch immer für die Dinge interessiert, die der oder die Verflossene so treiben.

Große Emotionen stehen also im Mittelpunkt von "Remember I Told You", das neben den beiden Featuring-Partnern vor allem mit groovenden House-Elementen zu überzeugen weiß. Geschrieben haben die Single Nick Jonas und Mike Posner. The Monsters and the Strangerz (arbeiteten auch mit Selena Gomez, Rihanna und vielen anderen) produzierten das Stück.

Nick Jonas Single "Rmember I Told You" feat. Anne-Marie and Mike Posner

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify