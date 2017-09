Nick Jonas veröffentlicht mit "Find You" eine Single, die von den schwedischen Hitmachern Jack & Coke produziert wurde. Die Nummer mixt Akustik-Gitarre mit elektronischen Beats und schafft gemeinsam mit Nick Jonas' Stimme einen entspannenden Sound zum Mittanzen. Thema des Songs ist die Reise, die jeder auf sich nimmt, um die Liebe zu finden. Außerdem spricht Nick darin auch seine musikalische Reise an und wie er sich selbst an Melodien und Lyrics ausprobiert.

Mit "Find You" knüpft der amerikanische Musiker an den Erfolg seines Albums "Last Year Was Complicated" aus dem Jahr 2016 an. Die LP enthält den Platin-Hit "Close feat. Tove Lo" und katapultierte sich damit an die Spitze der US Album-Charts. Im Mai 2017 veröffentlichte Nick die Hit-Kollaboration "Remember I Told You So" mit "I took A Pill In Ibiza"-Star Mike Posner und Anne-Marie. Damit sammelte er bereits über 20 Millionen Streams auf Spotify.

Steile Schauspielkarriere neben der Musik

Als Schauspieler erntete der Künstler zuletzt einstimmiges Lob für seine führende Rolle in "Goat", produziert von und mit James Franco. Als nächstes wird Nick Jonas neben Dwayne Johnson, Kevin Hart und Jack Black in der Neuverfilmung "Jumanji" zu sehen sein, die im Dezember 2017 in die deutschen Kinos kommt. Zurzeit steht Nick für den post-apokalyptischen Thriller "Chaos Walking" neben Daisy Ridley und Tom Holland vor der Linse, der 2019 erscheinen soll.

