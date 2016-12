Mit "Black Beatles" haben die beiden Brüder von Rae Sremmurd weltweit einen Hit gelandet. Das liegt unter anderem daran, dass der Hiphop-Track als musikalische Untermalung für die Mannequin Challenge dient, die seit einiger Zeit in den sozialen Netzwerken die Runde macht. Auch an Nicki Minaj ist der eingängige Song nicht vorbeigegangen: Die Rapperin hat nun eine Hommage an "Black Beatles" geschaffen und ihre Version kurzerhand "Black Barbies" genannt. Darin bekommt unter anderem Donald Trump sein Fett weg. Den großartigen Remix gibt es hier zu hören:

