Ihre gut 75 Millionen Insta-Follower wissen es bereits: Nicki Minaj ist zurück – zusammen mit dem harten Kern der Young Money-Crew. Ab jetzt ist ihre neue Single "No Frauds feat. Drake & Lil Wayne" erhältlich, wobei sie mit letzterem gleich noch ein neues Stück veröffentlicht hat: "Changed It feat. Lil Wayne". Um das alles abzurunden, gibt’s schließlich noch den Track "Regret In Your Tears", den die 34-Jährige im Alleingang präsentiert. Mit diesen drei Tracks eröffnet Nicki Minaj den Countdown auf ihr viertes Album, über das wir euch in Kürze mehr verraten dürfen.

So klingen die drei Vorboten auf Nicki Minajs viertes Album

Während "No Frauds feat. Drake & Lil Wayne" ein massiver, von Murda Beatz produzierter Banger ist - dermaßen gedrosselt, dass man auch bloß jedes Wort von diesem "ultimativen Gegenschlag in ihrem Beef mit Remy Ma" (Billboard) versteht – setzt Nicki für das ebenfalls mit Lil Wayne aufgenommene "Changed It" auf einen Mix aus flirrenden Samples, zischenden Hi-Hats und viel Bass. Hierfür zeichnen sich Detail und Sidney Swift verantwortlich. Mit "Regret In Your Tears" zeigt sie schließlich eine weitere Facette ihres kommenden Albums, das noch immer keinen Veröffentlichungstermin hat.

Nicki Minajs neues Album hat noch kein Veröffentlichungsdatum

Zuletzt hatte Nicki Minaj zu Beginn des Jahres mit Nick Jonas den Song "Bom Bidi Bom" zum Soundtrack von Fifty Shades Of Grey - Gefährliche Liebe beigesteuert. Bekannt für ihren ultrasexy, ultraschrillen Style und Partyhits wie "Starships" und "Super Bass", feiert Nicki Minaj seit der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums "Pink Friday" im Jahr 2010 einen Erfolg nach dem anderen. "Pink Friday: Roman Reloaded" (2012) legte die in den vergangenen fünf Jahren 10-fach Grammy-Nominierte zuletzt das Album "The Pinkprint" vor, auf dem Drake und Lil Wayne ebenfalls zu hören waren.

