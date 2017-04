Who's ready for the #NoFraudsVIDEO? Ein Beitrag geteilt von Nicki Minaj (@nickiminaj) am 6. Apr 2017 um 13:57 Uhr

"Wer ist bereit für das #NoFraudsVIDEO?", fragt die Rapperin, Sängerin und Grand Dame des Hip-Hop über ihren Instagram-Account und präsentiert damit die ersten Einblicke in ihr Video zu "No Frauds". Mit taffen Beats, Bling-Bling und Nicki Minajs unverkennbarer Stimme heizt dieser Clip gewaltig ein. Dafür begab sich, die in den USA lebende Rapperin in die britische Hauptstadt und nahm London ordentlich auseinander: Regisseur Benny Boom drehte den Clip und baute in die schnelle Bildabfolge des Teasers noch ein kleines Cameo-Suchspiel ein: Wer genau hinsieht, bekommt zwischen Neonlicht und den ertönenden Schüssen den hochgefeierten Rapper Drake zu Gesicht.

Mehr von Nicki? Mit Drake und Lil Wayne wird fleißig an Beats und Hits gebastelt

Der Song "No Frauds" wurde am 12. März 2017 veröffentlicht und ist mit den Featuring-Gästen Drake und Lil Wayne ein neuer Hochkaräter unter den Hip-Hop-Kollaborationen. Seit Beginn des Jahres 2017 liefert Nicki Minaj damit heißes neues Material und holte sich die Männer der Young Money-Crew zur Seite. So entstanden auch die Songs "Changed It feat. Lil Wayne" und "Regret In Your Tears", die zeigen, dass Nicki fleißig am Produzieren ist. Das lässt auf weitere baldige Tracks der Rapperin hoffen.

