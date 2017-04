Guten Freunden gibt man ein Küsschen - und wenn es nach DNCE und Nicki Minaj geht, dann Fremden sogar mehrere: "Kissing Strangers" heißt die neue Single der Shootingsstars mit Feature-Gast Nicki, die sich auch im Video zur Single nicht zimperlich gibt, wie erste Fotos vom Dreh via Facebook und Instagram zeigen.

KISSING STRANGERS @dnce drops on 4/14 Ein Beitrag geteilt von Nicki Minaj (@nickiminaj) am 10. Apr 2017 um 11:14 Uhr

"Kissing Strangers" erscheint am 14. April 2017

Der Track erscheint am Freitag, dem 14. April 2017, und ist die neue Single der US-Popband DNCE um Frontman Joe Jonas. Eindeutig der neue Hit nach ihrem Mega-Hit "Cake By The Ocean", der rund um den Globus über eine Milliarde Mal gestreamt und über drei Millionen Mal als Download verkauft wurde. "Kissing Strangers" feat. Nicki Minaj stammt vom schwedischen Produzenten-Duo Mattmann & Robin, die schon am Erfolg von "Cake By The Ocean" beteiligt waren.

Nicki Minaj postet erste Videoauschnitte

Auf den sozialen Netzwerken ließ Nicki Minaj uns schon am Video teilhaben. Wie das Outfit der Musikerin verrät, scheint der neue Clip ganz im Motto des Wilden Westens gedreht worden zu sein. Im Cowgirl-Outfit zeigt sich die Rapperin verführerisch mit Joe Jonas - da scheint es wohl ganz schon hoch her gegangen zu sein.

Roughed him up a lil bit on the set of the video. He'll live @joejonas #KissingStrangers 4/14 @dnce Ein Beitrag geteilt von Nicki Minaj (@nickiminaj) am 10. Apr 2017 um 11:35 Uhr

So klingt der neue Song "Kissing Strangers"

Für alle, die nicht mehr bis Freitag warten können, schickt Nicki eine erste Hörprobe voraus:

DNCE feat. Nicki Minaj "Kissing Strangers"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes