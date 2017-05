Nach der Veröffentlichung des Clips zum Track "No Frauds", zeigt sich Nicki Minaj in ihrem neuen Video zum Song "Regret In Your Tears" gekonnt verführerisch. "I just wanted memories, tried to make some with you", rappt die US-Musikerin diesmal. Wenn auch räkelnd auf dem Bett oder mit einem attraktiven Mann an der Seite, zeigt Nicki Minaj in "Regret In Your Tears" doch auch ihre verletzliche Seite. Mit dem Song verarbeitet sie den Herzschmerz ihrer zerbrochenen Liebe mit Meek Mill. Aber wir würden hier nicht von einem Nicki Minaj-Video sprechen, wenn der Clip am Ende doch die Kraft der Powerfrau symbolisiert. Hinter der Kamera standen Mert Alas und Marcus Pigott – zwei bekannte Fashion-Fotografen und Producer im Hip-Hop-Buis.

Nicki Minaj Song "Regret In Your Tears"

