Nico Santos ist Sänger, Songwriter und Produzent in einem. Der 24-Jährige ist alles andere als ein Unbekannter: Er hat bereits mit den unterschiedlichsten Künstlern zusammengearbeitet, beispielweise mit Shindy, Mark Forster, Lena und Sarah Connor. Aber auch Künstler aus der elektronischen Musik wie Robin Schulz oder Micar schätzen sein Talent, Melodien zu entwickeln und seine Fähigkeit, mit emotionalen Lyrics den Nerv einer neuen Generation von Hörern zu treffen.

"Goodbye To Love" ist die erste Single von Nico Santos

Vor zwei Jahren zog Nico nach Berlin, vorher lebte er 20 Jahre in Spanien. Nico Santos denkt und hört mit den Ohren eines Produzenten - egal, ob er auf der Bühne steht oder für andere hinter dem Pult Verantwortung übernimmt. In seiner ersten Single "Goodbye To Love" präsentiert er sein vielfältiges Talent in gerade einmal drei Minuten. Er vereint emotionale Songtexte mit einer ausgefeilten Produktion und einer Stimme, die unter die Haut geht.