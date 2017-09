Wolfgang Niedecken veröffentlicht am 27. Oktober 2017 "Das Familienalbum - Reinrassije Strooßekööter", das liebgewonnene Lieder über ein besonderes Thema beinhaltet. Familie haben wir alle. Sie ist die Konstante, die unser Leben begleitet. Beim BAP-Frontmann ist das nicht anders. Und da seine Arbeit immer auch autobiografisch geprägt war, hat der Kölner im Lauf der Jahre viele Lieder geschrieben, in denen seine Familie eine Rolle spielt: 13 von ihnen finden sich nun neu aufgenommen auf dieser Platte wieder.

"Reinrassije Strooßekööter": Ein ganz neues Lied mit außergewöhnlichem Video

Den Opener und Titeltrack "Reinrassije Strooßekööter" hat er extra für diese Songsammlung geschrieben. Zu ihm wurde auch ein Video veröffentlicht, dessen Aufnahme zufällig, aber auch in familiärem Rahmen entstanden ist: Wolfgang Niedeckens Frau Tina filmte Anfang Januar 2017 am Strand von Goa einfach mit, als dieser ihr den fertigen Song zum ersten Mal vorspielte. Angereichert wurde der Clip mit persönlichen Familienfotos aus der Rama-Kiste, von denen auch im Song die Rede ist. Zu sehen gibt es ihn oben im Player.

Liebgewonnene Klassiker in neuem Gewand: "Das Familienalbum - Reinrassije Strooßekööter"

Aber auch auf den anderen Songs lässt "Das Familienalbum - Reinrassije Strooßekööter" Bilder, Szenen, Anekdoten und Erinnerungen vorüberziehen. Da gibt’s Southern Rock ("Für' ne Fründ"), Cajun-Punk ("Jebootsdaachspogo") und New Orleans typisches Gebläse ("Wie schön dat wöhr"). Und natürlich ein paar Klassiker aus dem BAP-Repertoire: der gute alte "Chippendale Desch", das "Bahnhofskino", der "Chlodwigplatz" und einige mehr. Die komplette Tracklist gibt es unten in der Übersicht. Weitere Infos folgen in Kürze.

Das erwartet euch auf "Das Familienalbum - Reinrassije Strooßekööter"

Disk: 1

1. Reinrassije Strooßekööter

2. Weisste noch

3. Chippendale-Desch

4. Dä letzte Winter em letzte Kreech

5. Chlodwigplatz

6. Bahnhofskino

7. Für 'ne Fründ

8. Jebootsdaachspogo (Jungs)

9. Suwiesu

10. Et ess lang her

11. Wie schön dat wöhr

12. Wann immer du nit wiggerweiss

13. Frankie un er

14. Et ess wie't ess

Disk: 2

1. Forever Young / Für immer jung

2. I'm Going To Miss You

3. Jebootsdaachspogo (Mädels)

4. Bernsteintropfen (Warme Worte)

Wolfgang Niedecken Album "Das Familienalbum - Reinrassije Strooßekööter"

▶ bei Amazon

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn