Am 02. Oktober startet Niila seine Tour zum aktuellen Album "Gratitude". Dort erwartet die Fans des finnischen Singers und Songwriters nicht nur sein Ohrwurmsong "Restless Heart", sondern auch das Gefühl von Leichtigkeit, Freiheit und Unbeschwertheit. In insgesamt 10 Städten wird Niila seine neuen und älteren Songs zum Besten geben, die ersten Termine sind bereits ausverkauft.

Gewinnt Gästelistenplätze für ein Niila Konzert eurer Wahl

Macht aber gar nix. Wir haben insgesamt 3x2 Gästelistenplätze für die Niila Konzerte für euch zurückgelegt: Ihr habt die Wahl zwischen den Shows am 09.10.2016 in Köln, am 10.10. in Frankfurt, am 12.10 in Leipzig, am 13.10.2016 in Berlin, am 14.10. in Hamburg oder am 16.10 in Bochum. Damit ihr für das Konzert auch perfekt ausgestattet seid, legen wir oben drauf noch ein Shirt für Mädels und einen Niila-Beutel aus der aktuellen Bravado-Kollektion oben drauf und drücken die Daumen!

Hier gehts zum Niila Gewinnspiel