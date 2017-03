Gut ein Jahr ist es her, dass Niila sein bildgewaltiges Musikvideo zum Song "Restless Heart" veröffentlicht hat. Für den Clip war der finnische Singer und Songwriter nach Namibia gereist und hat allerhand erlebt. Was das war, zeigt er nun im Behind the Scenes zum Video.

Niila zeigt bewegende Bilder aus Namibia

Der Clip startet mit Blick auf den unter Denkmalschutz stehenden Inselberg Spitzkoppe und zeigt Nillas Reise in Namibia. Es folgen bewegende Aufnahmen, welche immer wieder durch Erläuterungen Niilas und seiner Crewmitglieder ergänzt werden. Seid dabei, wenn der Finne Nashörner und Giraffen trifft, Elefantenbabys streichelt und durch die Wüstenlandschaft Namibias fährt.