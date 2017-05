Während Nimo am Mittwoch die Tracklist von seinem Album "KiKi" mit zahlreichen Features veröffentlicht hat, haut er ganz nebenbei auch noch seine neue Single "Michelangelo" inklusive zugehörigem Video raus. Es ist, nach "LFR", die zweite Singleauskopplung von "KiKi", das im Juni erscheint.

Nimo Single "Michelangelo"

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Amazon

▶ Bei Spotify

▶ Bei Google Play

▶ Bei Deezer

Nimo Album "KiKi" – Tracklist

1. Michelangelo

2. Veni Vidi Siktim

3. Rettung Naht

4. Let’s Go Amina feat. Hanybal

5. Heute Mit Mir

6. Hoodi feat. Soufian

7. LFR

8. Hype feat. Celo & Abdi

9. Warum Hasst Ihr Mich

10. Is So feat. Olexesh

11. Battlion

12. Nutte Hier Bin Ich feat. Haftbefehl

13. Patte

14. Hätte Niemals Gedacht

15. Wie Falco feat. Ufo 361, Yung Hurn

16. Irgendwann