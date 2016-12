Jazz-Star Norah Jonas war im ZDF Morgenmagazin zu Gast und sprach dort über ihr neues Album "Day Breaks", das am 7. Oktober 2016 erscheint. Im Interview geht es dabei vor allem um den Sound der neuen Platte. "Ich folge dem, was mich gerade inspiriert und habe über die Jahre verschiedene Dinge ausprobiert. Jetzt habe ich mich wieder aufs Piano konzentriert", so Norah Jones, die mit "Flipside" und "Carry On" den ersten Vorgeschmack auf ihr neues Werk liefert. Letzteren spielte sie im Morgenmagazin in einer beeindruckenden Live-Version am Flügel.

Kindheit in Texas, Zusammenarbeit mit Jazz-Ikonen

Im ZDF spricht Norah Jones nicht nur über "Day Breaks", sondern auch über ihre Kindheitserinnerungen an Texas und den Einfluss ihrer Mutter. Außerdem geht es um die Zusammenarbeit mit Jazz-Künstlern wie Wayne Shorter: "Das ist sehr inspirierend und macht unheimlich viel Spaß. Es ist immer toll mit großartigen Musikern zusammen zu spielen. Ich verbessere mich dadurch."

